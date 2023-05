Caro affitti, Valditara: «È un problema delle città governate dalla sinistra». Irritazione Bernini: «Polemiche inutili, serve dialogo»

Il problema del caro affitti diventa nazionale e interviene anche il ministro dell'Istruzione Valditara, attaccando la sinistra. «Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra, evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso», spiega a Sky TG24.

Dichiarazioni che però hanno provocato l'irritazione di Anna Maria Bernini, ministro dell'Uninversità.

Caro affitti, la replica di Schlein

«Siamo vicini alle studentesse e agli studenti che stanno protestando contro il caro affitti. È diventato impossibile per loro trovare una casa e questo incide sul diritto allo studio che è fondamentale nel nostro Paese»: lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a Umbertide per un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sauro Anniboletti. «Il Pd - ha detto ancora la segretaria - continuerà a spingere per convincere il governo a tornare indietro sull'errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330 milioni di euro». Schlein ha anche sottolineato l'importanza di «riuscire a mettere in campo politiche che recuperino alloggi sfitti e riuscire a creare un clima di fiducia perché possano essere messi a disposizione di famiglie che cercano una casa ma non la trovano». «Serve investire di più - ha detto la segretaria del Pd - anche sugli alloggi popolari. Il tema della casa è per noi centrale e ho avuto modo di ribadirlo anche ieri dicendo che per le priorità sono casa, lavoro, clima, attuazione del Pnrr, salari e non le questioni delle riforme costituzionali».

Le mobilitazioni in diverse città d'Italia

Dopo le mobilitazioni a Milano e Roma gli studenti universitari scendono in piazza anche a Padova con un accampamento di tende davanti al Palazzo del Bo, in segno di protesta contro il caro-affitti. L'iniziativa è partita nel pomeriggio, dinanzi alla sede centrale dell'antico Ateneo patavino, 801 anni di storia, che quest'hanno ha registrato 23.111 nuove immatricolazioni. Il coordinamento «Studenti Udu Padova» sostiene che il capoluogo euganeo è quello che ha subito i rincari più alti degli affitti delle case per gli universitari «con aumenti del 49%», sottolineando che dai dati in loro possesso «più della metà degli idonei al posto alloggio non l'hanno ricevuto». Un diritto allo studio mancato, affermano i promotori della mobilitazione, che ne addebitano le responsabilità anche alla Giunta regionale del Veneto.

A Roma intanto, dopo La Sapienza, anche all'Università a Tor Vergata di Roma gli studenti aderenti al collettivo 'Cambiare rottà ed ad altri collettivi hanno montato alcune tende. «Oggi, appena chiuse le urne delle elezioni studentesche, abbiamo deciso di unirci al grido degli studenti universitari di Milano, de La Sapienza e di Cagliari, il grido di una generazione nata e cresciuta nella crisi», spiegano in un comunicato. «Qui a Tor Vergata nella periferia di Roma la crisi abitativa si sente forte, gli studentati pubblici sono insufficienti e la maggior parte di noi è obbligato a fare da pendolare. Questo governo - proseguono - è perfettamente in continuità con i governi precedenti: dal centro destra al centro sinistra hanno smantellato l'edilizia residenziale pubblica e hanno continuato con la politica degli studentati di lusso, di sfratti e sgomberi violenti, come lo sgombero violento di Bologna, firmato Partito Democratico dimostra. Come studenti rivendichiamo un futuro dignitoso, per questo vogliamo: un reddito studentesco, l'abolizione della 431/98 e la reintroduzione dell'equo canone, più studentati pubblici verso lo sciopero generale del 26 maggio!»