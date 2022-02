Conte va da Draghi: «Da M5s massimo sostegno per rilanciare l'azione di governo»

Conte vuole rassicurazioni sulla giustizia. Ovvero: è andato da Draghi stamane per dirgli ok all’agenda Mattarella, che ha nella riforma della giustizia e del Csm la sua priorità, ma il movimento 5 stelle non vuole che si esageri. Chiede rassicurazioni Conte dopo che M5S ha già dovuto ingoiare di mala voglia la riforma Cartabia. «Non sono venuto qui a parlare di caselle di governo, di posti, ma di urgenze per i cittadini, è quello che ci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati