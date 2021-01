Crisi di governo, Zingaretti: «Evitato salto nel buio, sì al cambio della legge elettorale»

«Ieri abbiamo evitato il salto nel buio di una crisi e abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo agire su due fronti i problemi degli italiani e una prospettiva politica del governo». Lo ha detto il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti a Radio Immagine, la nuova radio del Partito democratico. Zingaretti ha aggiunto di aver sentito il premier Giuseppe Conte ieri sera «c'è assoluta consapevolezza - ha assicurato - di muoverci su questi due fronti».

«Vinceremo anche sul pacchetto delle riforme parlamentari: il combinato disposto del taglio dei parlamentari e l'attuale legge elettorale non va bene. Devono cambiare. Noi non molliamo di un millimetro», ha aggiunto il segretario.

La crisi di governo è finita? No, rimane ancora il problema di una maggioranza solida, che non sia precaria e raccogliticcia. Problemi che non si sono risolto ieri in Senato. Per questo il segretario del Pd dice che «occorre voltare pagina, rafforzare e ampliare la forza parlamentare di questo governo che come i precedenti è un governo che trova la sua legittimazione nel voto parlamentare. Sono due passi da fare contemporaneamente».

«E' evidente che una maggioranza di 156 non puo' che essere un punto di partenza. E' necessario allargare il perimetro di consenso intorno al governo. E' necessario che nasca un nuovo gruppo parlamentare rafforzando il carattere politico della coalizione». Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, a Radio 24, all'indomani del voto in Senato.

«Abbiamo chiesto noi la parlamentarizzazione della crisi. Ora è importante che il Governo si rafforzi con un patto di legislatura e il rafforzamento della maggioranza passa anche dalla possibilità di aumentarla. All'interno del Parlamento, sia alla Camera che al Senato, ci sono forze assolutamente europeiste che sono pronte a ragionare sul Recovery plan e noi ci appelliamo a loro», cosi' la deputata Pd e presidente della commissione Lavoro alla Camera, Debora Serracchiani è intervenuta questa mattina a Radio Anch'io. «Il passaggio di ieri era obbligato, necessario e opportuno e oggi cominciamo a lavorare per rafforzare questa maggioranza. Ieri tanti colleghi, anche del Pd che poi hanno fatto scelte diverse, hanno votato con molta molta sofferenza e sono convinta che non vogliono mettere in difficolta' il paese». «Nella commissione Lavoro alla Camera - ha poi aggiunto Serracchiani - ho lavorato in questi mesi tantissimo e bene con i colleghi di Italia Viva e credo sinceramente che, visto quello che sta affrontando il paese e la grande opportunità delle risorse europee, con loro si continuerà a lavorare bene». «Il passaggio parlamentare c'è stato e c'è maggioranza assoluta alla Camera e maggioranza relativa al Senato. Credo che cresceranno entrambe e dobbiamo fare del nostro meglio nell'interesse del Paese».

