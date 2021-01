Crisi di governo, caso Rossi nel centrodestra. Salvini a Berlusconi: «Che succede in Forza Italia?»

Crisi di governo, scoppia il caso Maria Rosaria Rossi nel centrodestra, e Matteo Salvini chiede conto a Silvio Berlusconi: «Che succede in Forza Italia?». Lo strappo dell'azzurra Maria Rosaria Rossi, dunque, tiene banco nel centrodestra. Raccontano che durante il vertice di oggi alla Camera sia stato Matteo Salvini a sollevare il caso della senatrice, una delle fedelissime di Arcore, che ieri, a sorpresa, ha votato a palazzo Madama la fiducia al Conte bis. Il centrodestra è compatto, tranne il sì a Conte di due senatori di Forza Italia, Causin e la Rossi, Silvio cosa sta succedendo? Più o meno questo l'interrogativo posto dal leader della Lega, rivolto a Silvio Berlusconi in collegamento via Zoom dalla Provenza. Nella 'war room' voluta dal 'Capitano' per coordinare l'azione dell'opposizione durante la crisi di governo sarebbe andata in scena una sorta di 'processo' a Fi e i 'piccoli' della coalizione sul tema dei 'responsabili' pronti a offrire una ciambella di salvataggio all'attuale maggioranza.

Le assicurazioni di Berlusconi

Il Cav, riferiscono, avrebbe assicurato che Fi è e resterà unita e si tratta solo di casi isolati. In particolare l'ex premier avrebbe giurato di non essere stato informato dalla Rossi: non la vedo da un mese e mezzo, non ne sapevo nulla della sua decisione... Non è la prima volta che Salvini chiede conto agli alleati delle 'defezionì. Alla vigilia del voto di fiducia alla Camera e poi dopo il sì a sorpresa della deputata forzista Renata Polverini, il numero uno di via Bellerio, raccontano, avrebbe puntato il dito su Fi e sulla tentazione dei centristi, in particolare dell'Udc, di voler costituire un gruppo parlamentare al Senato di stampo centrista con punto di riferimento Conte.

