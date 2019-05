Decreto sicurezza bis, spunta il Fondo per i rimpatri dei migranti e la confisca delle navi

Dalle multe alle Ong alle norme contro la violenza negli stadi, dalla confisca delle navi che soccorrono i migranti all'inasprimento delle pene per chi va ad una manifestazione con caschi, bastoni e scudi. Il

MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE: Anche l'articolo 2 ha subito dei cambiamenti rispetto alla prima versione, ma nella sostanza non è cambiato. Se approvato nella formulazione attuale sarà il ministro dell'Interno e non più quello delle Infrastrutture e trasporti a «limitare e vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica». L'unica differenza rispetto alla prima versione è che dei provvedimenti presi dal Viminale deve essere informato, oltre al Mit, anche il ministero della Difesa.



DUE MILIONI PER RIMPATRI: l'articolo 12 prevede al ministero degli Esteri un «Fondo di premialità» destinato a finanziare interventi di cooperazione e intese bilaterali «per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale» da parte dei paesi d'origine dei migranti. Per il 2019 è prevista una dotazione di 2 milioni che può arrivare fino a 50 milioni annui.



AGENTI SOTTO COPERTURA E 'SPAZZACLAN': Le misure introdotte agli articoli 3 ed 8 sono quelle che riguardano più strettamente il campo del guardasigilli Alfonso Bonafede. L'articolo 3 modifica il codice di procedura penale estendendo ai reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sia la competenza delle Dda sia la disciplina delle intercettazioni preventive, con l'obiettivo di contrastare a monte l'organizzazione di trasporti di migranti irregolari. L'articolo 8, invece, prevede l'assunzione di 800 unità a tempo determinato (2 anni) per eliminare gli arretrati relativi ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna. Per le assunzioni ci sono a disposizione 25 milioni provenienti da fondi del Viminale.



MISURE A FAVORE FORZE DI POLIZIA: Il decreto introduce anche tutta una serie di norme che inaspriscono le sanzioni contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Chiunque utilizza scudi o altri oggetti o materiali imbrattanti o inquinanti« per opporsi ad un pubblico ufficiale nel corso di manifestazioni é punito con la reclusione da uno a 3 anni. Per chi poi »lancia o utilizza illegittimamente« razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, fumogeni o usa bastoni, mazze o oggetti contundenti é punito con la reclusione da 1 a 4 anni.



VIOLENZA STADI: L'ultima bozza del decreto contiene un pacchetto di norme per il contrasto alla violenza negli stadi, che nella prima versione non c'erano. In sostanza, si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali il questore può disporre il daspo, in Italia e all'estero. È previsto inoltre il divieto per le società di

corrispondere, in qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura

, biglietti e abbonamenti compresi, a tutti coloro che sono condannati anche in via non definitiva per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Viene poi prevista la possibilità di estendere il fermo di polizia a

coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive

.

Lunedì 20 Maggio 2019, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 19:22

che il ministro dell'Interno Matteo Salvini porta stasera all'attenzione del: l'articolo 1 prevede una sanzione da 10mila a 50mila euro per il comandante, l'armatore e il proprietario della nave che, soccorrendo i migranti, non si conforma alle istruzioni dello Stato responsabile dell'area d'intervento e procede verso l'Italia. Rispetto alla prima versione, in cui erano previste multe da 3.500 a 5.500 euro per ciascuno dei migranti trasportati, altri due punti sono stati modificati. Il primo, suggerito dal Mit dicono dal ministero di Toninelli, riguarda la confisca della nave nel caso in cui i migranti trasportati siano più di cento. Il secondo, invece, prevede che ad applicare le sanzioni sia il prefetto. Dunque un organo che dipende dal ministero dell'Interno.