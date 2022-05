Draghi convince l’aula e isola Conte su Kiev: «Troppe liti, non si va avanti»

Mario Draghi tiene la barra dritta. Va alle Camere e non si sposta neppure di un millimetro dalla linea dei tre patriottismi (ucraino, europeista, atlantista) nonostante i pacifismi più o meno propagandistici di una parte della sua maggioranza, quella gialloverde di Conte e Salvini. «Subito un cessate il fuoco e far ripartire i negoziati per arrivare a una pace che sarà l’Ucraina, e non altri, a decidere se accettare: è la posizione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati