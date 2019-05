Elezioni Europee, risultati definitivi: trionfo Lega, M5S crolla, Pd secondo partito, Fdi avvicina Fi

porta la Lega oltre il 34% (,«primo partito d'Italia») mettendo a segno risultati incredibili anche in regioni rosse come Umbria e Toscana , e si appropria dell'agenda del governo, a partire dalla Tav. L'esecutivo va avanti «serenamente», assicura. Ma le elezioni europee terremotano i gialloverdi in una nuova fase politica. Ilcrolla, pagando un prezzo pesantissimo per l'esperienza di governo: perde oltre dieci punti in un solo anno, scende sotto il 17%. Luigi Di Maio, che resta a lungo in silenzio, si vede scavalcare da Nicola Zingaretti, che riporta il Pd alla «centralità», oltre il 22%.

stata del 56,10% alle elezioni europee 2019, in calo rispetto al 58,69% della precedente consultazione di riferimento. Lo rileva il Viminale. L'affluenza più alta è stata in Umbria (67,7%) ed Emilia-Romagna (67,3%), la più bassa in Sardegna (36,25%) e in Sicilia (37,51%).

Secondo Di Maio, che non commenta pubblicamente il voto ma lascia trapelare alcune considerazioni, è stato l'astensionismo «soprattutto al Sud» a penalizzare il M5s, che sarebbe al 18,3%. «Restiamo ago della bilancia in questo governo», è la sua considerazione, con cui sembra implicitamente cedere lo scettro a Salvini. La Lega ha superato infatti il 33%, un punto in più di quanto un anno fa il Movimento aveva preso alle politiche.Il leader della Lega, che fa sapere di aver sentito Viktor Orban e Marine Le Pen, non nasconde qualche preoccupazione per i prossimi mesi. In uno scenario in cui i sovranisti vincono ma non sfondano, mentre popolari e socialisti calano ma lavorano a una nuova alleanza, il governo gialloverde rischia di ritrovarsi isolato in Ue. Salvini, dopo aver baciato il suo rosario e ringraziato la Madonna per il successo della Lega, pronostica l'arrivo di una «lettera» Ue sui conti italiani: «Siamo perfettamente consapevoli che ci attende un periodo economico complicato», dichiara. Il ministro dell'Interno assicura che non chiederà rimpasti di governo, non intende «regolare conti» in Italia ma «cambiare l'Ue» e «accelerare l'azione» dell'esecutivo.Che vuol dire? Per iniziare, il Sì alla Tav. E poi flat tax, sicurezza, autonomia. La Lega ora intende dettare legge: se non riuscirà, tutto potrebbe tornare in discussione. Il premier Giuseppe Conte, che assiste allo spoglio in famiglia, sceglie di non commentare: parlerà domani sera, prima di volare martedì a Bruxelles per un vertice informale dei leader europei. La Lega già reclama un commissario economico di peso. Ma sono proprio le alleanze europee, decisive nel decidere gli incarichi, a preoccupare il governo. E Salvini fa capire che intende muoversi in prima persona. Zingaretti attacca: «Il governo è ancora più fragile e isolato, l'assalto sovranista a Bruxelles non è riuscito». Nel centrodestra Giorgia Meloni, che porta Fdi intorno al 5,8%, festeggia un risultato «straordinario». Silvio Berlusconi, che debutta da eurodeputato, sembra non riuscire da agguantare la doppia cifra: FI sarebbe ferma al 9%. Ma fonti azzurre rivendicano di aver tenuto e tornano a chiedere a Salvini di rompere il patto con i Cinque stelle e ritornare alle urne per portare il centrodestra al governo. Il messaggio verrà rilanciato nei prossimi giorni. Delusione per +Europa di Emma Bonino, oltre che per Europa verde, La Sinistra e Rifondazione comunista: nessuna delle liste riesce a superare la soglia di sbarramento del 4%.I seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto ieri mattina alle 7. Si è votato anche inper l'elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali. Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali e 3.616.010 per le regionali in Piemonte.