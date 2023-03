Figli di coppie gay, il Parlamento europeo condanna il governo italiano per «lo stop alle registrazioni»

Figli di coppie gay, interviene la Ue. L'Eurocamera ha approvato l'emendamento al testo della Risoluzione sullo Stato di diritto che «condanna le istruzioni date dal governo italiano alla municipalità di Milano di sospendere la registrazione delle adozioni delle coppie omogenitoriali».

L'emendamento è stato presentato dal gruppo di Renew europe e supportato da Sinistra, Verdi e Socialisti.

L'emendamento presentato dal gruppo di Renew Europe e approvato per acclamazione dall'Eurocamera «invita il governo italiano a revocare immediatamente la decisione» sullo stop alle registrazioni delle adozioni delle coppie omogenitoriali. Il testo sottolinea come «questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli». Gli eurodeputati aggiungono inoltre che «tale azione costituisce una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989», ed esprimono preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità Lgbtqi+ in Italia.