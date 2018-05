Cottarelli al Colle, incontro informale. Salvini chiude a Di Maio: «Al voto, ma non a luglio, ferie sacrosante»

Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei ministri. Cottarelli è rientrato a palazzo Montecitorio dal Quirinale dopo poco più di mezz'ora. Cottarelli è adesso al lavoro nella Sala Busti di Montecitorio. Il destino del governo neutrale non è infatti stato ancora scritto. Dopo la tempesta finanziaria di ieri, con lo spread che ha superato i 300 punti e gli allarmi pervenuti perfino da Oltreoceano, è infatti tornata l’ipotesi di un esecutivo politico sostenuto tra 5stelle e Lega. Più forte, più stabile e probabilmente in grado di placare la tempesta sul debito se dovesse dare le dovute garanzie sul rispetto dei vincoli di bilancio e l’impegno a restare nella moneta unica.



Salvini, parola a Mattarella. «Mattarella ci dica come uscire dallo stallo: abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze e ministeri. Ci hanno sempre detto no». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Pisa. «All'ipotesi di un governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi e i francesi quelli dei francesi ma agli italiani ci pensiamo noi», ha aggiunto. «Questo è il mio appello: Sergio Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è successo». Lo ha detto il leader della lega Matteo Salvini parlando a Pisa. «Spero che si torni al voto prima possibile ma non a fine luglio perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio elettorale per le amministrative di Pisa.



Di Maio ieri notte ha compiuto una clamorosa retromarcia. Ha ritirato le accuse contro il capo dello Stato e ha rilanciato il governo giallo-verde. Avrebbe anche proposto, il capo 5stelle, Palazzo Chigi a Salvini, oppure a Giancarlo Giorgetti. Il leader leghista ha preso tempo. Non vuole rinunciare a Paolo Savona nel ruolo di ministro dell’economia. Ma questa opzione non è contemplata: Mattarella non le permetterebbe mai, visto che è legata all’uscita dall’euro. Si vedrà.



La giornata è appena cominciata. Se finisse davvero con un governo a guida Giorgetti e Savona fuori dalla squadra, il Quirinale chiuderebbe la brutta partita con il fronte populista con una vittoria secca. Perché, al contrario di ciò che hanno affermato Di Maio e Salvini, il capo dello Stato non ha mai frenato o cercato di impedire la formazione di un governo giallo-verde. Lo stop a Savona era ed è legato al rispetto dei trattati europei e alla difesa dei risparmi degli italiani

Mercoledì 30 Maggio 2018, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 10:46

