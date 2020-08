Gualtieri a Rimini: «Ci sono le condizioni per un fortissimo rimbalzo dell'economia»

«Ci sono le condizioni per avere un terzo trimestre di fortissimo rimbalzo e una chiusura anno non lontana dalle previsioni originarie che il governo aveva dato e questo è stato dovuto alla capacità che gli italiani hanno avuto di contenere il virus consentendoci di ripartire in sicurezza». Lo ha detto il ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri intervenendo all'incontro «Verso un'economia sostenibile. La sfida della ripartenza» in corso al Meeting di Rimini.

«Non c'è dubbio che da un lato siamo di fronte a una crisi senza precedenti, e dall'altro di fronte a una straordinaria opportunità di realizzare un cambiamento del Paese e affrontare nodi profondi che per tempo ne hanno ostacolato la crescita - aggiunge Gualtieri. Di fronte all'unicità della crisi la responsabilità del Governo è enorme e altrettanto è la nostra consapevolezza. Siamo usciti dalla fase più dura, una fase di transizione, un 'autunnò da cui si porranno le basi per la fine dell'anno. Io penso che l'Italia si presenta nelle condizioni di sorprendere positivamente anche sul versante dei risultati economici sia nell'immediato che nel nuovo ciclo»



Gualtieri cita Draghi: «Non faremo debito cattivo»

Il ministro: «Riforma fiscale sarà decisiva»

Ultimo aggiornamento: 17:38

«Abbiamo raccolto 534 progetti e ci apprestiamo a raccoglierne altri ma noi non realizzeremo i progetti che fanno debito cattivo, per usare l'espressione di Draghi. Realizzeremo solo progetti che incidono sui grandi nodi, assi, colli di bottiglia strutturali per cambiare profondamente questo Paese e non c'è dubbio che il tema della formazione, dei giovani, della ricerca, dell'educazione è decisivo e centrale». Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in collegamento col meeting di Rimini circa le risorse Ue che arriveranno.«La riforma fiscale è decisiva e ci sarà». Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in collegamento col meeting di Rimini, sottolineando che ci dovrà essere un «rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale». Sarà «una riforma che a regime deve essere sostenibile e deve concentrare le risorse sulle famiglie, sul lavoro e sul Paese», ha spiegato il ministro