Meloni, gaffe in diretta: il premier scoppia a ridere imbarazzata, poi si porta le mani al volto. Cosa è successo

Giorgia Meloni è ospite a Vachau del cancelliere austriaco Karl Nehammer, per un incontro bilaterale. Il premier ha parlato in conferenza stampa dopo l'incontro, toccando vari temi, tra cui il caos che sta colpendo la Russia dopo la rivolta della Wagner guidata da Prigozhin. Il presidente del Consiglio è stata protagonista anche di un momento di imbarazzo, che ha interrotto il suo intervento in diretta.

La ministra Santanchè: «Io tranquilla, mio padre era figlio di contadini. Spiagge libere? Serve dignità»

Tom Cruise a Roma, Flavia Vento lo raggiunge e posta il video dell'"incontro" con la vera star di Hollywood: «I love you»

Cosa è successo

Giorgia Meloni ha parlato in diretta a Vachau, ma qualcosa ha interrotto il suo eloquio.

O meglio, qualcuno: la traduttrice. Il motivo? La premier italiana non si è fermata per darle il tempo di tradurre le sue parole. Così, dopo qualche minuto dall'inizio del suo discorso, la traduttrice è intervenuta per chiederle di fermarsi, così da poter ripetere in tedesco le frasi. Giorgia Meloni, che si è resa conto della gaffe, si è messa a ridere imbarazzata, poi si è portata le mani al volto. La traduttrice, bravissima, ha recuperato tutto il concetto. Un piccolo inconveniente in diretta, subito sistemato.

Cosa ha detto Giorgia Meloni sulla Russia

«Siamo in contatto con gli alleati internazionali, più tardi ci sarà una riunione convocata a livello di ministri degli Esteri per scambiare le informazioni». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, rispondendo a una domanda sulla situazione in Russia. «Non possiamo far distogliere l'attenzione dall'Ucraina - ha aggiunto la premier -. Italia e Europa hanno mostrato una lucidità che non sempre si sono viste in passato. Quanto sta accadendo ci dimostra quanto certa propaganda fatta in passato dalla Russia, sulla forza e la compattezza del regime, non corrispondesse alla realtà».