Chiavari, muore il sindaco Marco Di Capua: malore improvviso. Aveva 50 anni. Ieri l'ultimo post

L'ultimo post su Facebook del sindaco di Chiavari Marco Di Capua risale a ieri: era la foto dei nuovi fiori piantati nella piazza intitolata ai caduti di Nassiriya. Di Capua è morto oggi per un malore improvviso nel pomeriggio. Era nella sua abitazione a Sestri Levante, aveva 50 anni. Lascia la moglie e due figli.

Di Capua era stato eletto primo cittadino di Chiavari, comune di 27mila abitanti della città metropolitana di Genova, quattro anni fa, alle elezioni amministrative del 11 giugno 2017. Aveva deciso di correre anche per un secondo mandato.

Tra i commenti su Facebook, un residente scrive: «Mi mancheranno molto i Tuoi tanti aggiornamenti quotidiani, precisi e puntuali. Riposa in pace».

Il presidente della Liguria Giovanni Toti lo ricorda così: «Oggi la Liguria perde un bravo sindaco giovane, che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino onesto, generoso e sempre in prima linea per la sua amata Chiavari e per i suoi concittadini. Addio a Marco Di Capua che abbiamo seguito nella sua avventura da sindaco e lo ricorderemo sempre umanamente e per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Tutta la Liguria con me si stringe in un grande abbraccio alla tua famiglia. Ciao Marco».

Il sindaco di Genova Marco Bucci lo definisce un amministratore dedito alla propria città. «La scomparsa improvvisa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua mi lascia sgomento. In questi anni, soprattutto come sindaco della città metropolitana, ne ho apprezzato la sua collaborazione e disponibilità. Era evidente la dedizione per la sua città e per l’intera area metropolitana di Genova. La politica ligure perde un valido amministratore. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze, ai chiavaresi l’abbraccio di tutti i genovesi».

Un ricordo arriva anche dal segretario della Lega Matteo Salvini: «Prima di essere un bravo sindaco innamorato della sua Chiavari, era una bella persona: una preghiera per Marco Di Capua, un abbraccio ai suoi familiari e amici, un pensiero alla sua comunità».