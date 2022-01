Quirinale diretta. Conte: «Serve altro profilo». Meloni: «No a Mattarella bis, propongo Nordio. Tajani: «Non accettiamo veti»

Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica.

ORE 12.02 - «Comunque vada, noi sosterremo il ritorno alle urne anche perché il mandato di Draghi, a nostro avviso, è legato a quello di Sergio Mattarella. Noi puntiamo a un governo che abbia un programma coeso e un chiaro mandato popolare». L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, come si apprende, nell'assemblea con i suoi grandi elettori. «Il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere da solo il capo dello Stato ma se rimane compatto, può sicuramente condurre la partita. E per questo l'obiettivo di Fratelli d'Italia è sempre stato quello di lavorare per la compattezza della coalizione e siamo consapevoli di poter incidere in questa elezione, ma non decidere, perché il numero dei grandi elettori di Fratelli d'Italia è molto diverso dal consenso che oggi abbiamo a livello nazionale».

Alcuni lavorano alla «riproposizione di Mattarella, anche se lui stesso ha dichiarato la sua indisponibilità. Noi non lo chiediamo e su questa ipotesi siamo indisponibili: quella della riconferma del presidente uscente non può diventare una prassi», ha aggiunto Meloni. «Molte personalità, che provengono dall'area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni». Fratelli d'Italia voterà «scheda bianca alla prima votazione» per il presidente della Repubblica. Lo conferma Fabio Rampelli al termine della riunione dei grandi elettori Fdi.

ORE 11.26 - È in corso a Montecitorio il vertice dei leader del centrosinistra sul Quirinale. Partecipano il leader M5S Giuseppe Conte, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Leu Roberto Speranza con le rispettive delegazioni. Pd, Movimento cinque stelle e Leu confermano scheda bianca al primo voto. E' quanto deciso nel corso del vertice alla Camera con i leader delle tre forze politiche e i capigruppo.

Quirinale, il voto in diretta

ORE 11.20 - Nello spoglio delle schede il Presidente della Camera Roberto Fico darà lettura del solo cognome ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito il voto. Procederà a leggere nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto. È quanto emerge al termine della riunione dell'ufficio di presidenza congiunto Camera-Senato.

ORE 11.10 - «Ieri l'assemblea M5s, che è il numero piu consistente, ha convenuto diffusamente che l'obiettivo è preservare la continuità dell'azione di governo perché non possiamo trascurare che ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che prima ci fermiamo per il Quirinale e poi per un nuovo governo. Noi non poniamo veti su nessuno, abbiamo alzato l'asticella, vogliamo una personalità di alto

profilo, compatibile coi valori del Movimento». Così Giuseppe Conte entrando alla Camera per il vertice con Pd e Leu. «Il nostro primo obiettivo, non è il patto di legislatura ma un patto per i cittadini». «L'obiettivo è preservare la continuità dell'azione del governo. Non possiamo trascurare che ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che» dopo l'elezione del Capo dello Stato «ci fermiamo per dei mesi per formare un nuovo governo e scegliere un nuovo premier. Abbiamo un premier autorevolissimo, gli abbiamo chiesto di portare a termine dei risultati», ha ribadito Conte.

ORE 10.55 - «Questo governo deve finire la legislatura. L'Italia ha bisogno di un governo di unità nazionale e noi pensiamo che solo Draghi possa tenere unito questo governo». Antonio Tajani, numero due di Fi, ribadisce il 'nò di Mario Draghi al Colle arrivando alla Camera. «Ieri ho parlato con Salvini e Meloni - ha proseguito Tajani - . Il centrodestra farà delle sue proposte e poi ci confronteremo. L'unica cosa che non possiamo accettare è che si sostenga un principio secondo il quale chi proviene o è espressione del centrodestra non possa avere incarichi istituzionali, questo è illiberale, in Italia non ci sono cittadini di serie A e di serie B, siamo tutti uguali. Noi non poniamo veti e non vogliamo che siano posti».

ORE 10.45 - La durata dello scrutinio e dello spoglio sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'emiciclo. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio. Lo ha stabilito l'ufficio di Presidenza della Camera e il Consiglio di presidenza Senato che si sono riuniti congiuntamente questa mattina a Montecitorio, per gli ultimi adempimenti prima delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica, il cui inizio è previsto per le ore 15.