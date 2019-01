Furbetto del Reddito, Di Maio denuncia dipendente Caf: è consigliere Pd

Dipendente di un Caf suggeriva su come aggirare le norme per ottenere il reddito di cittadinanza. In un centro Caf della Cgil di Palermo in via Salita Partanna il blitz della Guardia di Finanza è arrivato dopo la denuncia fatta ieri sui social dal vicepremier Luigi Di Maio su presunte irregolarità nel centro.



Durante la trasmissione di Giletti 'Non è l'Arenà era andato in onda un servizio in cui un dipendente suggeriva ai cittadini come fare per potere aggirare la legge. E oggi il blitz della Finanza negli uffici. Dalla Guardia di Finanza parlano di un «normale di controllo».



A distanza di poche ore il risultato annunciato su Facebook dal vicepremier. «Questo che abbiamo beccato, come vedete dalla foto, sembra che fosse un consigliere comunale del Pd», scrive nel post il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, postando un'immagine "anonima" in cui si legge «Reddito cittadinanza, il dipendente del Caf denunciato da Di Maio è un consigliere Pd».









Di Maio aggiunge: «Chi fa il furbo paga! Il dipendente del Caf che avevo denunciato è stato sospeso per aver consigliato ad un cittadino come aggirare i paletti sul Reddito di Cittadinanza. Pensava di farla franca... povero illuso!». E ancora: «Abbiamo ricevuto segnalazioni da altri Caf. Siamo al lavoro. Avanti il prossimo!».

