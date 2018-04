Consultazioni, lo spariglio di Salvini

Giovedì 5 Aprile 2018, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 13:20

è appena andato via dalche arriva il leader leghista. Il suo spariglio sta nell'aver detto dopo il colloquio con Mattarella l'opposto di ciò che Berlusconi aveva espresso poco prima dal podietto di fronte ai giornalisti. Non ha fatto che attaccare i Cinquestelle il leader di Forza Italia: «Pauperisti, giustizialisti, improvvisatori, inaffidabili». Salvini al contrario ha accarezzato quasi in ogni sillaba i grillini. Lanciando più volte lo stesso appello: il governo deve nascere dal centrodestra, ma bisogna trovare una quadra con il movimento Cinquestelle così come abbiamo fatto per scegliere i presidenti delle Camere. Berlusconi ha in mente un governissimo con il Pd. Salvini lavora per la soluzione opposta. E poi mentre il Cavaliere lascia il Quirinale a bordo della sua berlina, Salvini si avvia a piedi verso la Camera e riceve pure qualchei incitazione dai passanti.