Sondaggi politici, Lega e M5S giù. Giorgia Meloni supera Conte, poi Salvini e Zaia

Sondaggi politici, piccole ma significative variazioni nella survey Fabrizio Masia di EMG Acqua andata in onda stamani ad Agorà. La Lega perde lo 0,2% nella rilevazione del 12 novembre rispetto a sette giorni fa confermando un trend al ribasso che dura da tempo. In leggerissima flessione, ma sostanzialmente stabile, il Pd (-0,1%) che non perde la soglia del 20%, mentre è più marcato il calo del Movimento Cinquestelle. Da sottolineare l'exploit di Fratelli d'Italia che è il partito che cresce di più nella settimana (+0,2% al 16,3%). Ma non è tutto.

Il sondaggio ha anche misurato la fiducia nei leader: Giorgia Meloni supera per la prima volta il premier Giuseppe Conte (39 contro 38), poi Matteo Salvini, Luca Zaia, Bonaccini e Zingaretti. Quella di Giorgia Meloni è stata una lunga e costante scalata nei sondaggi fino a questo sorpasso che arriva proprio nei giorni di maggior difficoltà del governo e del presidente del Consiglio alle prese con l'emergenza covid che comprta decisioni su zone rosse, arancioni, coprofuoco e lockdown.

“Sulla fiducia sui leader c'è stato un ribaltone e Giorgia Meloni arriva al primo posto”.@FabrizioMasia1 #agorarai pic.twitter.com/5r5tNPcc5i — Agorà (@agorarai) November 12, 2020

