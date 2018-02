«Continuare a utilizzare il tema dei vaccini in campagna elettorale è inciviltà. Facciamo un patto: noi di non parlarne, voi di smettere di dire castronerie per mettere in discussione il principio di obbligatorietà». Così Matteo Renzi, alla presentazione del programma del Pd a Bologna «È in corso un dibattito allucinante sui vaccini - ha detto - dove Salvini, in una strana corrispondenza d'amorosi sensi con la Raggi, ha messo in discussione legge sui vaccini».

Venerdì 2 Febbraio 2018, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 17:43

