Zelensky a Roma, vede il Papa, Mattarella e Meloni. Ma niente videomessaggio all'Eurovision

Roma si prepara ad accogliere, tra strettissime misure di sicurezza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader vedrà il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. E andrà da papa Francesco, nel pieno di quella «missione di pace» avviata dal Vaticano, dai contorni ancora riservati. Blindati tutti i percorsi con no fly zone e tiratori scelti. La stessa Santa Sede continua a parlare di un incontro «possibile». Zelensky concluderà la sua giornata romana con un'intervista in diretta tv alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, poi volerà in Germania.

