Covid, pochi tamponi a Ferragosto e 69 positivi nelle Marche

ANCONA - Calano i nuovi contagiati dal Covid nelle Marche, ma il dato di oggi, lunedì 16 agosto, sconta anche il limitato numero di tamponi analizzati a Ferragosto. I nuovi positivi sono infatti 69, il 19,2% dei 256 tamponi nuove diagnosi testati. Oggi è stata la provincia di Pesaro e Urbino qualle con più contagi (47), Seguita da Ancona (12) e Macerata (7), 3 sono i contagi da fuori regione. Fermo ed Ascoli fanno segnare l'agnosgnato "zero contagi".

ZERO DECESSI; RICOVERI STABILI

Restano 45, lo stesso numero di ieri, i ricoverati per Covid nelle Marche. Crescono i degenti in terapia intensiva (7, +1) e nei reparti non intensivi (36, +2), mentre calano quelli in semi intensiva (2, -3). Crescono fino a 14 i pazienti assistititi nei pronto soccorso. Oggi, per fortuna, non sono stati registrati decessi. I morti nelle marche sono stati 3.043, 1.709 uomini e 1.334 donne. Dei 69 nuovi positivi 15 erano sintomatici, 24 dovuti a contatti domestici, 18 a contatti stretti con positivi, 3 in ambito lavorativo e uno in ambiente di vita/socialità.