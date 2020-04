Fase due, nuovo allarme: «Con riapertura negozi e ristoranti rischio ritorno dell'epidemia»

Con la riapertura di negozi e ristoranti, si può rischiare un ritorno dell'epidemia di coronavirus: è l'allarme lanciato dal Comitato tecnico scientifico in un report in cui valuta la fine progressiva del lockdown e i contraccolpi della fase 2 sulla diffusione del Covid-19. Il report, scrive l'Adnkronos, lancia dunque un allarme sulla riapertura di alcune attività per la discussa fase di transizione dalla fine del lockdown al graduale ritorno alla normalità.



«La riapertura dei settori manifatturiero, edile, commercio e ristorazione avrebbe un impatto minimale sulla trasmissibilità dell'infezione - si legge nel report - Tuttavia, mentre per il settore edile e manifatturiero questo scenario può considerarsi realistico, per il settore commerciale e di ristorazione un aumento di contatti in comunità è da considerarsi un'inevitabile conseguenza dell'apertura di tali settori al pubblico, e può potenzialmente innescare nuove epidemie».