Green pass obbligatorio per i ristoranti, bocciati emendamenti FdI (votati dalla Lega). Letta: «Inaffidabili»

Green pass obbligatorio, in Aula alla Camera la Lega ha votato ancora una volta con FdI. Pronta la reazione del Pd, con Enrico Letta che dà degli «inaffidabili» ai leghisti. L'Aula della Camera, poi, ha respinto l'emendamento di Fratelli d'Italia che chiedeva l'eliminazione dell'obbligo del green pass nei ristoranti. Il voto si è svolto a scrutinio segreto. I favorevoli sono stati 134, 270 i contrari. I deputati dell'opposizione sono circa 50. La Lega aveva annunciato il voto favorevole.

Fiano: « Lega ha votato con Fdi »

Nella votazione la maggioranza perde pezzi: l'emendamento è bocciato con 270 no, 4 astenuti e 134 voti a favore. I favorevoli sono ben più dei voti teorici dell'opposizione, che sono poco più di 50. «Qualcuno della Lega ha votato a favore», dice Emanuele Fiano.

«A voto segreto, sull'emendamento Meloni di soppressione del #greenpass, quasi 100 parlamentari della maggioranza votano CONTRO il governo. Ormai la doppiezza della Lega viene elevata a sistema. A questo punto la domanda è semplice: la Lega non ha più fiducia in Draghi? Lo dica!». Lo scrive su Twitter il deputato e membro della segreteria Pd Enrico Borghi.

Speranza: «Salvini? Con ambiguità dei politici non si va lontano»

«Chiedo a tutti i politici e ai rappresentanti delle istituzioni di non avere ambiguità, perché con le ambiguità non si va lontano e si può fare un pò di campagna elettorale. Tra qualche mese si vota ma così non si fa l'interesse del paese». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di 'Di Martedì' su La7, in onda questa sera, rispondendo a una domanda del conduttore Giovanni Floris sulle affermazioni del leader della Lega Matteo Salvini, secondo il quale il ministro vorrebbe ripristinare il lockdown.

Salvini aveva annunciato che la Lega avrebbe votato gli emendamenti Fdi

La Lega voterà gli emendamenti di Fratelli d'Italia in linea con il suo orientamento, sul decreto legge green pass attualmente in discussione alla Camera?. «Certo» ha risposto il leader della Lega, Matteo Salvini a margine della presentazione della lista del suo partito a sostegno di Luca Bernardo, candidato sindaco a Milano, sottolineando che comunque., il governo rischia «zero»: «Non penso che il governo dipenda dal fatto che uno voglia andare al ristorante a mangiarsi la pizza con o senza il green pass. Penso che il governo abbia altre sfide ben più ambiziose rispetto a queste» ha spiegato.

Salvini ha inoltre chiarito il motivo per cui il suo partito ha ritirato i suoi emendamenti in materia: «Perché se no il governo avrebbe messo la fiducia e non ci sarebbe stato neanche dibattito in Parlamento e quindi non ci sarebbe stata neanche la possibilità di discutere un singolo emendamento, mentre ora si stanno discutendo gli emendamenti sui ristoranti, sulle attività culturali e sui tamponi gratuiti». «Gli italiani e lombardi stanno rispondendo in massa alla vaccinazione, ma questo non ci da il diritto di condannare e discriminare gli altri lombardi e italiani che hanno fatto scelte diverse» ha concluso il segretario della Lega.