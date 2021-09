Green pass, niente fiducia: i partiti della maggioranza (anche la Lega) ritirano gli emendamenti

Il governo non porrà la fiducia sul decreto legge sul Green pass. Secondo fonti parlamentari, tutti i partiti della maggioranza, compresa la Lega, hanno infatti ritirato gli emendamenti al dl all'esame dell'Aula della Camera. «In base a quante nostre proposte verranno accolte ci comporteremo di conseguenza, non è mai stata in discussione la fiducia in Draghi o in questo governo», ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti fuori dal Senato decreto in discussione.

APPROFONDIMENTI LA RIPARTENZA Green pass valido 12 mesi (dopo la seconda dose) e ok ai tamponi... LA RIPARTENZA Green pass e vaccini, un decreto per l’obbligo: asse... ROMA No Green Pass ed estrema destra, perquisito il leader di Forza Nuova...

«Qualcuno voleva mettere la fiducia, eliminando la discussione in Parlamento. Invece -ha proseguito il leader leghista- il parlamento esiste per parlare, per discutere, e quindi già questo è un passo in avanti per quanto ci riguarda. Noi abbiamo dimostrato buona volontà ritirando tutti gli emendamenti e trasformandoli in ordine del giorno. È chiaro che -ha aggiunto Salvini- se ci bocciano le proposte, voteremo di conseguenza».