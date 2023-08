Napoli, congresso Sicob società italiana chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche

Si svolgerà a Napoli il 29 e 30 agosto alla Mostra d’Oltremare Il XXXI Congresso Nazionale della Sicob, Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche: sono infatti 550 gli esperti provenienti da tutta Italia che saranno accolti dal Presidente del Congresso Prof. Mario Musella, dal Presidente Sicob Prof. Marco Antonio Zappa e dal Presidente Eletto Sicob, Prof. Giuseppe Navarra.

Al centro del Congresso il valore sociale della chirurgia dell’obesità, il cui fine è recuperare la salute dei pazienti per reinserirli in una società molto complicata per chi è fragile.

Per questo motivo la Sicob si avvale di team multidisciplinari che accompagnano il paziente nell’intero percorso verso il recupero, dal primo incontro con gli esperti al follow-up, fondamentale per non riprendere peso.

In primo piano anche la chirurgia robotica, l’endoscopia bariatrica e tutte le tecniche che rendono questa branca sempre meno invasiva e sempre più sicura. Ampio spazio sarà dato anche alla gestione delle complicanze e ai grandi alleati della chirurgia bariatrica come i farmaci e le terapie nutrizionali e comportamentali.