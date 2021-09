Pfizer, vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni: «È sicuro e fornisce una forte risposta immunitaria»

Il vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech è sicuro per i bambini dai 5 agli 11 anni e fornisce una forte risposta immunitaria. Lo annunciano le due case farmaceutiche, al termine di uno studio clinico condotto su larga scala, che potrebbe aprire le porte alla vaccinazione dei bambini delle scuole elementari. Il vaccino è «sicuro, ben tollerato» e ha prodotto una risposta immunitaria «robusta» nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, annuniciano le aziende. Pfizer e BioNTech hanno inoltre reso noto che a breve chiederanno l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori.

Pfizer, vaccino ai bambini 5-11 anni: i risultati dello studio

Il vaccino verrebbe somministrato a un dosaggio inferiore rispetto a quello utilizzato per i soggetti dai 12 anni in su, hanno affermato le aziende in una nota. Sui 2.268 partecipanti allo studio, due iniezioni di una dose di 10 microgrammi - un terzo di quella per adulti - hanno prodotto livelli anticorpali paragonabili a quelli osservati in uno studio su bambini di età compresa tra 16 e 25 anni, che hanno ricevuto la dose per adulti, con effetti collaterali simili. Le aziende hanno inoltre affermato che avrebbero presentato i loro dati agli organismi di regolamentazione nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in tutto il mondo «il prima possibile».