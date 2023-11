Polmonite nei bimbi, picco contagi in Europa: rischio nuova pandemia? «Batterio pericoloso come un virus»

Quanto deve preoccupare il boom di infezioni respiratorie e di polmoniti in Cina e i patogeni elencati dalle autorità sanitarie del gigante asiatico come responsabili di questo incremento registrato in particolare fra i bambini? Qualcuno di questi ha un potenziale pandemico? Sono le domande alle quali hanno provato a rispondere alcuni esperti di biosicurezza e ricercatori in un'analisi pubblicata sul network 'The Conversation'. Che le notizie su questo picco abbiano catturato l'attenzione internazionale non sorprende, perché «l'ultima volta che abbiamo sentito parlare di una misteriosa epidemia respiratoria che ha portato a un sovraffollamento degli ospedali è stato all'inizio della pandemia di Covid», osservano gli autori che esaminano uno per uno i patogeni citati dalle autorità sanitarie cinesi.

Il batterio

A partire dal mycoplasma, batterio che da giugno di quest'anno sta causando epidemie di malattie respiratorie in Cina. Questo germe viene solitamente trattato in comunità con antibiotici e il ricovero in ospedale non è comune.

Le infezioni

L'influenza è più grave nei bambini sotto i 5 anni e negli anziani, quindi potrebbe contribuire ai ricoveri ospedalieri tra i più piccoli. Nella rassegna dei virus intercettati in questo picco di infezioni respiratorie c'è poi il virus respiratorio sinciziale (Rsv) che può essere grave nei bambini e, come l'influenza, è quasi scomparso durante i primi due anni di pandemia. Ma ora sta circolando ampiamente, ragionano gli esperti. È stato segnalato anche l'adenovirus, che può causare una serie di sindromi tra cui la gastroenterite e una malattia simil-influenzale. E anche il suo contributo risulta plausibile. Covid, dal canto suo, può anche causare polmonite, ma in misura minore nei bambini. Certo Sars-CoV-2 provoca più morti tra i bambini rispetto all'influenza, e alcune ricerche suggeriscono che potrebbe anche provocare una disfunzione immunitaria dopo l'infezione, il che potrebbe spiegare l'aumento inaspettato di altre infezioni, comprese le infezioni da streptococco e micoplasma dopo la pandemia.

Nuova pendemia?

C'è poi il fattore 'co-infezionì, mix di più patogeni. E uno studio, segnalano gli autori di questa analisi, ha dimostrato che la coinfezione con Sars-CoV-2 e mycoplasma è molto comune e provoca complicazioni più gravi. Resta la domanda che più genera ansia: potrebbe trattarsi di una nuova pandemia? I dati, esaminano gli esperti, confermano un aumento delle malattie respiratorie quest'anno in Cina rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al contrario, lo stesso confronto per il mondo mostra una diminuzione quest'anno rispetto allo scorso anno, «il che ci dice che la Cina sta effettivamente sperimentando più malattie respiratorie del previsto. Ma »se non fosse stata identificata alcuna causa nota per questo aumento, ciò sarebbe motivo di maggiore preoccupazione. In realtà ne sono stati identificati diversi«, il che sembra dare »la certezza che non abbiamo a che fare con un nuovo virus«.

La cina

In realtà, continuano gli autori, »il virus che più ci preoccupa e che ha un potenziale pandemico è l'influenza aviaria, che potrebbe mutare fino a diventare facilmente trasmissibile agli esseri umani. La Cina è stata in passato un epicentro dell'influenza aviaria«. Con epidemie estese e continue negli uccelli e nei mammiferi, »esiste una maggiore probabilità di mutazioni e mescolanze del materiale genetico dell'influenza aviaria e umana, che potrebbero portare a un nuovo virus influenzale pandemico«. In generale, »la minaccia di nuovi virus è in aumento e il potenziale pandemico è maggiore per i virus che si diffondono per via respiratoria e che sono abbastanza gravi da causare polmonite«. Ad oggi, concludono gli esperti, »non vi è alcuna indicazione che l'attuale situazione in Cina sia una nuova pandemia, ma dovremmo sempre identificare e prestare attenzione ai cluster di polmonite non diagnosticati. I sistemi di allerta precoce ci offrono le migliori possibilità di prevenire la prossima pandemia».

Contagi in Francia

Ancora il mycoplasma è sotto accusa per l'aumento del 36% di polmoniti fra i bambini avvenuto negli ultimi giorni in Francia, dove il batterio era quasi scomparso durante la pandemia di Covid-19. «Dallo scorso mese di aprile c'è un aumento della circolazione mondiale di mycoplasma pneumoniae, in particolare, in Asia, ma anche in Europa», osserva Alexandre Bleibtreu, membro della Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf).

I sintomi

I sintomi più frequenti, secondo le descrizioni degli infettivologi su ProMed, sono tosse, letargia e in misura minore febbre: tutti compatibili con gli agenti infettivi citati dalle autorità cinesi. Per il virologo Francesco Broccolo, dell'Università del Salento, «l'ipotesi più naturale è che, dopo che in Cina sono state tolte le misure anti-Covid, dopo tre anni di relativo isolamento l'esposizione a tutti i patogeni respiratori abbia trovato il sistema immunitario impreparato. Vale a dire - osserva - che per tutto quel tempo il sistema immunitario non ha avuto le istruzioni di memoria tipiche di quando, ogni anno, si viene esposti ai patogeni responsabili di malattie respiratorie».