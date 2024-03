Sanità, nella classifica dei 250 ospedali migliori al mondo non ci sono strutture del Sud Italia

Il magazine americano Newsweek, eminenza del giornalismo online d'oltreoceano, ha pubblicato una classifica che interessa il mondo della sanità. La rivista ha preso in considerazione le migliori strutture ospedaliere del pianeta stilando una lista che vede nei primi 250 posizioni 14 realtà italiane. Totalmente assente, invece, il sud Italia che, nonostante la presenza sul territorio di centri di ricerca famosi in tutta Europa, non è riiuscito ad entrare nella prestigiosa classifica. Il sud, in particolare Napoli, è sempre stato culla di formazione per tantissimi professionisti del settore soprattutto grazie alla presenza di storiche facoltà di medicina (la Federico II è l'esempio più eclatante).

L'importanza che viene data alla formazione, però, non ha un corrispettivo adeguato nelle strutture e nei servizi che vengono proposti all'utenza. Tra infinite liste d'attesa, caos nei pronto soccorso e gravissimi problemi nella gestione del personale, gli ospedali del sud sono investiti dalla disorganizzazione e da problemi che potrebbero essere risolti solo con nuovi fondi e un approccio diverso alla sanità pubblica. Primo ospedale italiano a collocarsi nella classifica di Newsweek è il Policlinico Gemelli di Roma, al 35esimo posto, seguito al 52esimo dal Niguarda di Milano e al 57esimo dal San Raffaele. Gli ospedali italiani presenti nelle prime 250 posizioni sono solo 14 di cui la maggior parte situati nel nord Italia testimoniando quanto sia profondo il divario tra meridione e settentrione anche nella gestione delle finanze per la sanità.

«Il primato del Policlinico Gemelli è per noi motivo di grande soddisfazione - ha commentato il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, Carlo Fratta Pasini -. Il punto di forza del Gemelli è nella sua storia e nella sua missione di ospedale al servizio di tutti che coniuga cure e ricerche di avanguardia, ma anche formazione di medici e operatori sanitari. Un modello che unisce la continua innovazione tecnologica e gestionale, con l'eccellenza nell'assistenza ai pazienti. Risultati resi possibili dal costante supporto economico dei Fondatori, Università Cattolica e Istituto Toniolo, e dal quotidiano impegno di migliaia di donne e di uomini» ha concluso festeggiando l'enorme risultato raggiunto dall'ospedale romano che rimane, al momento, la più grande eccellenza italiana nel campo della sanità.