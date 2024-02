Telefono a scuola, la stretta di Valditara: stop a cellulari e tablet (anche per motivi didattici) alle elementari e medie

Niente più telefoni e tablet a scuola: questa la decisione del ministro dell'Istruzione e del Merito. Intervistato da "Il Foglio", Giuseppe Valditara ha anticipato oggi le nuove linee guida, che riguarderanno però solamente scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

La stretta

Scopi didattici o meno, cellulari e tablet non potranno più essere usati nelle scuole dell'infanzia, alle elementari e alle medie. Ad anticiparlo è stato oggi il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervistato da "Il Foglio". La decisione, ragiona il ministro, è stata presa sia per questioni di didattica sia perché spesso l'utilizzo improprio di smartphone e tablet diventa nel rapporto tra studenti e docenti un elemento di tensione, che in alcuni casi porta anche all'aggressione del personale scolastico.

I precedenti divieti

Il divieto dell'utilizzo del cellulare a scuola risale al marzo 2007: allora il ministro Fioroni presentò le «linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti». Nel documento si precisava come «il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti». Rappresenta «un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi». «Pertanto - notava il ministro Valditara nella circolare diffusa alle scuole del 19 dicembre 2022 alle scuole - vige in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari». Nella circolare del 2022 del Mim si consentiva, tuttavia, l'utilizzo di dispositivi elettronici in classe, «quali strumenti compensativi nonchè, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della cosiddetta "cittadinanza digitale"». Il ministro Valditara invitava quindi il personale scolastico e i dirigenti a «contrastare utilizzi impropri o non consentiti» di tablet e cellulari.