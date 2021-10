Terza dose a tutti? Chi deve farla, quando e perché serve. Nodo Johnson &Johnson per il richiamo

Terza dose per tutti. Prima i fragili e il personale sanitario e poi gradualmente anche gli under 60. Non solo: l’idea del governo è quella di scendere via via nelle varie categorie generazionali finché come è stato per la prima e per la seconda dose la campagna vaccinale non arriverà a comprendere tutti. Le terze dosi sono già cominciate ma per aumentarle il ministero della sanità e le autorità mediche spingono per una accelerazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati