Vaccino ai bambini dai 2 agli 11 anni, Pfizer: «A settembre la richiesta del via libera»

Vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech per i bambini nelle fasce d'età 2-5 e 5-11 anni: da settembre potrebbe arrivare il via libera. Per quella data è infatti attesa sulle scrivanie di diversi enti regolatori la richiesta di approvazione. Lo annunciano le due aziende commentando la prima autorizzazione ottenuta nell'Unione Europea per il loro prodotto scudo negli adolescenti (è di ieri l'annuncio dell'Agenzia europea del farmaco Ema della luce verde per la fascia 12-15 anni).

«Lo studio pediatrico che sta valutando la sicurezza ed efficacia del vaccino Covid di Pfizer/BioNTech nei bambini tra 6 mesi e 11 anni è in corso», si legge nella nota. Le due aziende si aspettano di avere letture definitive e, in base ai dati generati, di poter «presentare richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza, per esempio negli Usa, o richiesta di una variazione all'autorizzazione condizionata al commercio, per esempio in Europa, per le due coorti 2-5 anni e 5-11 a settembre». Mentre la lettura dei risultati e la presentazione di richiesta di via libera per la coorte dei più piccoli, tra 6 mesi e 2 anni, «è attesa nel quarto trimestre» dell'anno, quindi tra ottobre e dicembre.

