Coronavirus, Azzolina: «Maturità sarà in presenza». Via il 17 giugno, 5 studenti al giorno

«Gli esami di maturità si faranno in presenza. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni scorsi». La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha dato la conferma a a Rai News. «Il colloquio inizierà con un argomento che gli studenti concorderanno prima sulle materie di indirizzo. L'ordinanza ci sarà a breve. Basta studiare e andrà bene». Saranno interrogati 5 ragazzi mediamente al giorno.

«Stiamo lavorando per tornare a scuola a settembre. Tre sono gli scenari: il migliore è tornare nella massima normalità come la conosciamo a sempre; può essere che il coronavirus ci sia ma che non sia aggressivo, allora il ritorno in classe sarà a piccoli gruppi: possiamo prevedere allora una metà in presenza e una metà a distanza; la terza è di un coronavirus molto aggressivo, è quella che nessuno si augura. A settembre a scuola bisogna tornare tutti, noi non vediamo l'ora di risentire la campanella, abbiamo bisogno di normalità nel rispetto della sicurezza».

«I nostri studenti partono da un massimo di 60 crediti, i più bravi, l'orale ne vale 40, sta ai nostri studenti studiare per evitare di essere bocciati. Anche se tecnicamente è possibile», dice la ministra dell'Istruzine Lucia Azzolina. «Gli studenti devo dire che in questa situazione di emergenza hanno dimostrato grande maturità - ha aggiunto - spero quindi che non ci siano bocciati perché così getterebbero un anno della loro vita».

La mascherina. Non è necessaria alla maturità. «Se lo studente sta ad una distanza di 4-5 metri dagli insegnanti della commissione non credo sia un obbligo indossare la mascherina, diversamente se la distanza fosse minore. Scriveremo un protocollo i sicurezza con le parti sociali. Penso che il modello che si sta usando alla Camera, è ottimo e lo proporremo: lì si usa un distanziamento di almeno 1 metro».

Palestre e cortili. «Per i più piccoli stiamo studiando delle soluzioni non solo nella prospettiva di settembre ma anche molto più vicine nel tempo, sto lavorando con gli enti locali e gli altri ministri. La scuola riapre a settembre ma stiamo lavorando per dare risposte a maggio alle famiglie. A luglio e agosto metterò a disposizione locali, cortili e palestre delle scuole per realizzare i centri estivi. Non ci sarà didattica e non verrà coinvolto il personale scolastico ma il Terzo Settore».

