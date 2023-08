Tutti i ponti del calendario scolastico 2023-2024, fino a cinque giorni nella settimana fra il 25 aprile e il 1° maggio

Quali ponti ci sono per il nuovo anno scolastico? Nelle regioni italiane la prima campanella suonerà nella settimana dell’11 settembre (tranne la provincia autonoma di Bolzano, che inizia in anticipo il 5 settembre). Dall’Immacolata alla festa della Liberazione al Primo Maggio, ci saranno molte occasioni per riposare.

Studentessa promossa dal Tar, Valditara: «La sentenza accentua gli aspetti formali rispetto a quelli sostanziali»

Primo novembre

Si inizia con la festa di Ognissanti.

Immacolata

La festa dell’Immacolata (8 dicembre) quest’anno cade di venerdì. Chi ha deliberato il ponte? Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, province di Bolzano e Trento. Ma anche nelle altre, probabilmente, le scuole chiuderanno il sabato.

Fra 25 aprile e 1° maggio

Il ponte più ghiotto sarà fra il 25 aprile e il Primo maggio. La festa della Liberazione cade di giovedì e diverse regioni, dalla Campania al Piemonte, hanno già deciso di tenere le scuole chiuse sia venerdì che sabato. In molte, però, visto che il Primo maggio cade di mercoledì chiudono il 29 e il 30 aprile.

Festa della Repubblica

La festa della Repubblica, invece, nel 2024 cadrà di domenica. Non ci sono molti giorni di vacanza disponibili, quindi. Ma bisogna ricordare che il 2 giugno la scuola è quasi finita.