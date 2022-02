Scuola, quarantena più breve alle elementari: in Dad con tre positivi. Medie e superiori, cosa cambia con i tamponi

Covid e scuola. È uno dei temi caldi da affrontare nel Cdm di oggi, in vista di un nuovo decreto per fronteggiare l'emergenza contagi. L'obiettivo del governo è ridurre progressivamente la didattica a distanza e permettere agli alunni vaccinati - o guariti - di perdere il minimo delle lezioni in presenza. Nel nuovo decreto, infatti, verrà introdotta una differenziazione tra studenti immunizzati e non immunizzati anche alle elementari: le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati