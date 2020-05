Il Papa non indossa mascherine? Ecco il tutorial del vescovo Usa: «Non è un optional»

Città del Vaticano – Mentre il Papa chiede ai cattolici di obbedire alle indicazioni sanitarie dei governi ma poi si rifiuta categoricamente di indossare la mascherina, come ha fatto anche due giorni fa a San Pietro per celebrare la messa per l'anniversario di Giovanni Paolo II (in basilica c'è l'obbligo per tutti di indossare la protezione), un vescovo americano ha diffuso una clip di 3 minuti per spiegare a tutti i suoi fedeli, anche a quelli più riottosi, perché è necessario dare il buon esempio e mettersi la mascherina quando si entra in chiesa.

Il video è diventato virale. Le immagini postate sul sito della diocesi mostrano il vescovo di El Paso, Mark Seitz, davanti alle telecamere protetto da una mascherina, a fianco di un crocifisso, presumibilmente nei locali della sacrestia della sua chiesa. «La maschera non è un optional» ha chiarito. «E non è nemmeno una espressione per limitare la libertà, semmai è un modo per proteggere le persone che ci circondano. Non serve a proteggere te dal contagio, quando a rendere efficace la protezione per gli altri».

Ha anche aggiunto che se si è cristiani e si seguono gli insegnamenti di Gesù non si possono ignorare i suoi insegnamenti sull'amore che si deve ai fratelli e alle sorelle. Pertanto agisci e quando entri in chiesa indossa la maschera. Non è un optional!».

