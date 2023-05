Papa Francesco ha la febbre: cancellate tutte le udienze previste oggi

Papa Francesco ha la febbre. Bergoglio ha dovuto cancellare le udienze previste oggi. Non erano previsti incontri con gruppi ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione. «Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina», confermano dalla sala stampa vaticana.

«Il Papa era stanco, ieri ha avuto una giornata molto intensa, ha visto molta gente, c'è stato l'incontro di Scholas Occurrentes, ha voluto salutarli tutti. Ad un certo punto la resistenza viene meno». Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro all'ambasciata di Italia presso la Santa Sede, a proposito della salute del Papa.

Lunedì Bergoglio riceve Mattarella in Vaticano

Intanto lunedì, qualora le sue condizioni di salute lo permettano, Bergoglio riceverà in Vaticano il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Alle 11.30 gli consegnerà il premio internazionale Paolo VI.