Papa Francesco elogia Wojtyla, un Papa che Dio ha mandato per il popolo

Città del Vaticano - Wojtyla è stato un Papa del popolo. Davanti alla tomba di San Giovanni Paolo II, Papa Francesco ha celebrato una messa per i cento danni dalla nascita del primo pontefice polacco della storia. Accanto a lui c'erano pochissime persone, per la maggior parte curiali di origine polacca e anche il cardinale Konrad Kraiewski, l'elemosiniere che ai tempi di Giovanni Paolo II era un giovane cerimoniere. Le qualità che Francesco ha messo in evidenza del suo precessore sono l'immersione nella preghiera, perchè senza preghiera un vescovo non è completo, la capacità di essere in mezzo al popolo e guidarlo e l'intuizione di avere unito il concetto di misericordia a quello della giustizia.

Papa Francesco: «Oggi si può tornare a messa ma rispettiamo le regole». Poi ricorda Wojtyla

Wojtyla, il papa che rilanciò l'Europa unita: 100 anni fa nasceva Giovanni Paolo II

Con questa celebrazione di liturgie la Basilica di San Pietro, in coincidenza con quanto accade nello Stato italiano, ha riaperto di fatto i battenti dopo il lockdown dovuto alla pandemia.

La messa di stamattina è stata celebrata in mondovisione e mette fine alle messe trasmesse in streaming dal Papa. Da domattina le celebrazioni a Santa Marta non verranno più riprese e trasmesse per il pubblico.

Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA