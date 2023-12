Cin cin con Tarsu, Imu e multe non pagate

Per molti napoletani, le feste iniziano sul serio nel momento in cui possono tirarsi fuori dalla frenesia di strade troppo piene, via dal caos dei negozi per gli ultimi regali, lontani dalle corsie di un supermercato con un occhio ai prezzi triplicati e l’altro alla lista della spesa.

Giorni come struffoli: il vero spirito del Natale a Napoli è questo, con la fine dell’anno che coincide con la fine della pizza di scarola e dei rimasugli di minestra maritata. Anche se si torna a lavoro, è lecito rimandare scadenze perché nessuno si aspetta di vederle rispettate. Se ne parla l’anno che viene, diciamo, sapendo che sarà zeppo di cose da fare. Intanto, viviamo l’unico periodo in cui si può legittimamente perdere il senso del tempo. Ho letto che gli inglesi la chiamano Boxing Week, gli americani Twixmas e gli scozzesi Daft Days.

A Napoli non abbiamo un nome, ma dovremmo trovarlo. Forse così anche il Comune e la sua nuova società di riscossione “Napoli Obiettivo Valore” rispetterà la regola non scritta. Proprio in questi giorni, infatti, il leggero rilassamento è stato interrotto da oltre 300mila avvisi di accertamento per la Tarsu, l’Imu e le multe non pagate. È fuori discussione che il dovuto vada corrisposto, ma era proprio questo il momento di ricordarcelo, prendendo le sembianze di Scrooge, il personaggio del “Canto di Natale” di Dickens? In una città che di quiete e calma ne conosce davvero poca, un breve respiro da obblighi e pagamenti sarebbe stato di gradito buon augurio.