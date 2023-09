Ho lavorato in ufficio con una donna saggia. Per evitare di impazzire tra stampante, pc e telefono, mi rese evidente la necessità di una sedia girevole. La sua, cui teneva molto, era malandata. Le proposi di dirlo, farla riparare. Si rifiutò. E mi disse una frase che non ho dimenticato: «A Napoli non ti lamentare mai che qualcosa non funziona, altrimenti te la tolgono». È esattamente quanto mi pare accaduto con il Parco Mascagna. Siamo tra il Vomero e l'Arenella, è un piccolo polmone verde in una zona molto urbanizzata. Frutto di una battaglia ambientalista, è intitolato a Marco Mascagna che, con altri, si oppose a chi voleva farne un parcheggio. Ultimamente i giardinetti sono stati motivo di cronaca. Baby gang. Ragazzini picchiati. Giostrine vandalizzate. Alberi incendiati. Alcune aree, inoltre, risultavano inservibili. La manutenzione appariva scarsa come i controlli. Ci sono state lamentele.

Il risultato è che il parco è ora chiuso «nelle more dei lavori». Davvero un posto per bambini viene negato in questa città oggi che i bambini sono al centro della discussione? Non è che costa meno privare subito i cittadini che garantirne nell'immediato il benessere? Il bene comune non sembra di moda, il verde non è trend. Forse la priorità, per sindaco e municipalità, non è un parco per giovanissimi, anziani e persone con disabilità. Forse aspettiamo l'interesse di un privato a venderci qualcosa all'ingresso. O forse, mano a mano chiuderemo tutto ciò che non funziona a dovere.