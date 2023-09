Dopo Denzel Washington, Robert De Niro e tanti altri, a chiudere un'estate da film, a Napoli è arrivato Steven Spielberg. Il regista, sceneggiatore e produttore di cui è impossibile elencare premi e onorificenze, è stato avvistato a Forcella. Una pizza da Michele, e che gli altri pizzaioli non se la prendano: voi avete i social, lui la citazione hollywoodiana in “Mangia prega ama”.

Oltre che dalla margherita con doppia mozzarella, pare che il cineasta sia rimasto affascinato dal Rione Terra a Pozzuoli e pensi di girarci qualche scena. Da qui nasce la mia proposta: caro Spielberg di passaggio a Napoli, torna presto con un copione. Non che manchino storie e cantastorie, sia chiaro: mi piacerebbe, semplicemente, la tua versione. Una città tra fiaba e tecnologia, dove l'avventura si combina alla storia e alla politica.

Eccoti qualche suggerimento. Chiedi a Leonardo Di Caprio che in città ci è transitato solo per andare nel Casertano di raggiungerti con Tom Hanks, e date vita al seguito di “Prova a prendermi”, storia di un turista a bordo della Circumvesuviana per Sorrento. Rinnova Indiana Jones e, giacché l'età avanza anche per lui, fallo avere a che fare con la sanità campana, altro che “tempio maledetto”. Riprendi il progetto di un altro film su E.T., con le forze extraterrestri che non chiedono più di telefonare a casa, ma a Luciano Spalletti. Di tutti gli spunti, scegli quello che preferisci; l'ultimo, però, te lo assicuro: potrebbe valerti un nuovo Oscar.