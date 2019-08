Sabato 31 Agosto 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenza su minore in ambito familiare, due dei quattro indagati tornano in libertà. La Procura di Salerno ha revocato gli arresti domiciliari ad una coppia, indagata per violenza sessuale. Sullo sfondo vi è una delicata inchiesta per abusi e maltrattamenti commessi su una minore residente in Costiera, a Tramonti. I due indagati, di Nocera Inferiore, hanno ottenuto l’obbligo di dimora. Si tratta del fratellastro della piccola e di sua moglie. Restano invece in carcere il padre e la madre della bimba. Lo scorso mese di marzo, la stessa fu sentita in un incidente probatorio, in compagnia di una psicologa, mentre rispondeva alle domande delle parti e del giudice su di una serie di violenze che sarebbero maturate in famiglia. E che avrebbe subito dall’età di 5 anni. Sotto accusa ci sono i genitori, insieme ad altri parenti. Proprio su questi ultimi, secondo i verbali, sarebbero emersi alcuni punti di contrasto. Dubbi e situazioni non del tutto chiarite, descrizioni e dettagli forniti dalla vittima che potrebbero essere il frutto – secondo il consulente - di influenze esterne. Le prime indagini risalgono al 2017, con assistenti sociali e giudici che si concentrarono prima su un caso di maltrattamenti, a seguito del quale sarebbero poi state raccolte le prime confidenze anche su abusi sessuali.