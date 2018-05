Lunedì 14 Maggio 2018, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 14:47

Da questa mattina si sono perse le tracce di un velivolo ultraleggero che stava sorvolando il Cilento. Immediatamente sono scattate le ricerche di carabinieri, polizia e gruppo speleologico di Avellino. Le ricerche sono concentrate nell'area del Monte Stella e comuni limitrofi, dove sarebbe avvenuto l'ultimo avvistamento. Ancora non sono note le cause. L'aereo ultraleggero stava, infatti, volando sui cieli del Cilento quando improvvisamente si è perso il segnale dai radar. In particolare, i controlli sono in atto tra Pollica, San Mauro Cilento, Rocca Cilento e Stella Cilento.