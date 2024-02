Agropoli, auto e moto si scontrano sulla Cilentana: ferito il centauro

Nel pomeriggio, si è verificato un incidente stradale sulla SP430 Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli Nord ed Agropoli Sud, coinvolgendo un'auto, una Fiat Panda, e una motocicletta.

Purtroppo, il conducente della moto è stato il più colpito dall'impatto ed è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, con l'intervento di due ambulanze.

L'incidente è avvenuto in prossimità del tratto stradale dove il Comune di Agropoli sta valutando la reinstallazione dell'autovelox per migliorare la sicurezza sulla strada e contrastare comportamenti pericolosi come l'eccesso di velocità e i sorpassi rischiosi.