Giovedì 5 Settembre 2019, 22:05

Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio di vaste dimensioni ha avvolto il capannone di una impresa di traslochi in località Fuonti. La struttura è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme.La coltre di fumo nero e denso che si innalzava dalle fiamme era visibile anche a diversi chilometri di distanza. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Agropoli, guidati dal maresciallo Carmine Perillo. I militari della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna che per ora non escludono alcuna ipotesi.