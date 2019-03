Lunedì 25 Marzo 2019, 20:21

Lo scorso weekend, complici le temperature miti, in molti ne hanno approfittato per riversarsi sulle spiagge. Tante presenze sono state segnalate nelle principali località della costiera cilentana ed anche ad Agropoli, in particolare Lungomare e Trentova.Proprio qui qualcuno ha fatto una triste scoperta. Tra la sabbia, a pochi metri dallo Scoglio del Sale, qualche sconsiderato aveva abbandonato una siringa. «C’era la siringa e c’era del sangue – denuncia un cittadino – un ennesimo episodio che testimonia l’inciviltà che ci circonda». L’episodio ha destato preoccupazione e rabbia.«Il Comune deve avviare già ora le operazioni di pulizia – dice un agropolese – non si può aspettare l’estate – ci sono tante persone che approfittando del sole decidono di fare una passeggiata sul litorale ed è un grosso rischio incappare in una siringa o in altri oggetti pericolosi».