Alfano, il 10 agosto torna il festival musicale in ricordo di Cesare Villano, ecco gli ospiti:

«Un piccolo paese nell’entroterra cilentano, una piazzetta silenziosa, una notte di estate e tre amici. Ecco gli elementi che hanno dato vita a quella che per tutti noi del Bj&j Lab è ormai “La Festa dell’estate”. Immaginate un piccolo paese: Alfano, nel cuore del Cilento in provincia di Salerno. Qui, la vita di paese è scandita dalla certezza di conoscersi tutti, da un senso di quiete e tranquillità e dallo scorrere di un tempo lento; una piazzetta silenziosa: ai tempi della prima edizione, Piazza Padre Pio, oltre ad ospitare la statua del Santo, è ritrovo per molti ragazzi del paese che hanno l’abitudine di concludere lì le serate estive. Per tutti quella piazza diventa “PPP”; tre amici: Cesare, Nicola e Vincenzo. Tre età e caratteri diversi, uniti da un legame di amicizia e dalla voglia di creare occasioni per animare il paese al quale sono molto legati. Questa è la cornice per la storia che vi racconteremo…».

I tre amici, dopo una serata passata al bar, si ritrovano in piazzetta per l’ultima sigaretta di rito.

Dal mattino seguente, quella che poteva sembrare solo una timida idea, inizia con determinazione a prendere forza. La festa inizia a prendere forma, una forma che inevitabilmente riflette le caratteristiche dei suoi tre fondatori: si veste della voglia di stare in mezzo alla gente; della brama di viversi gli amici, il proprio paese e il poco tempo a disposizione; si colora dello spirito da “organizzatore casinaro”; si veste del desiderio di contraddistinguersi, della volontà di andare oltre e dell’ambizione di voler usare linguaggi diversi per esprimersi.

Il 6 Agosto 2013, grazie ai tre amici e a quelli che sin dall’inizio hanno offerto il loro prezioso ed indispensabile aiuto, nasce la festa: la prima edizione del Live in PPP.

Ingrediente importante è l’esibizione dei Plato’s Cave, band nata nel paese dall’unione di alcuni amici con in comune la passione per la musica.

Il Live in PPP, in linea con lo spirito che spesso contraddistingue i piccoli paesi, diventa occasione per supportare la band in procinto di registrare il suo primo lavoro. Da allora tutte le edizioni della festa sono caratterizzate dall’esibirsi di cantanti e band musicali.

L'EDIZIONE 2023

La nona edizione del Live in PPP, “Fotogramma n.9, Proiezioni in Primo Piano” si concentra sulla tematica del cinema, su quello che la settima arte ha rappresentato nelle vite di tutti, sia a livello artistico che puramente emotivo.

In un’atmosfera che rievoca il cinema dai suoi fasti hollywoodiani fino a toccare le corde dell’esperienza personale, andrà in scena la manifestazione.

Ad alternarsi sul palco: Salvo Cataldo, Plato’s Cave, Antunzmask, The Bordello Rock’n’roll Band e direttamente da Roma, The Oddroots per un finale movimentato.

Ad accompagnare la piazza il DJ set di Robert Renoir. Stand mangia e bevi attivi per tutta la serata, angoli della piazzetta dedicati alla possibilità di diventar parte del cast del Live in PPP, col BJ&J Lab che si divide tra il ruolo di protagonista, regista e sceneggiatore di un evento con la volontà di portarsi dentro ogni singolo fotogramma della serata.