Martedì 8 Gennaio 2019, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evasione a più zeri a Sarno. Accertamenti e verifiche a tappeto, individuati e recuperati 400mila euro su evasione di ambulanti. Una azione importante di recupero che potrà sostenere le casse dell'ente. Pagamenti a singhiozzo ed a tratti inesistenti della Cosap, l'occupazione del suolo pubblico. È stata una azione decisiva quella messa in atto a Sarno negli ultimi mesi e che potrebbe ora essere avviata anche in altri comuni dell'Agro. L'azione andata di pari passo anche con l'attuazione di agevolazioni per ridare slancio al commercio territoriale. A spiegarlo è l'assessore ai tributi, Gaetano Ferrentino. «L’attività di accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di suolo pubblico, legata principalmente ai mercati, ha portato il Comune al recupero di circa 400mila euro. Questo recupero è avvenuto in via bonaria, attraverso anche forme di rateizzazione e piani di rientro concordati con quasi tutti gli ambulanti che hanno dimostrato collaborazione, grazie anche al nuovo regolamento delle entrate comunali. L’assessorato ai tributi, accogliendo anche le istanze dello stesso settore, dopo analisi del contesto socio-economico, ha avviato, fin dall’anno 2016 una graduale politica di riduzione tariffaria. Nella programmazione per il 2019, è stato elaborato un nuovo piano tariffario da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale che prevede un dimezzamento sostanziale del canone giornale e annuale».