Salerno, affluenza bassa in tutta la Campania ma la provincia è prima per numero di votanti

Con i suoi diciassette comuni al voto, la provincia di Salerno è quella che alle ore 12 ha registrato l'affluenza più elevata si registra: il 15,99 per cento. Anche se, in linea generale, l'affluenza è stata molto bassa negli 84 comuni campani chiamati al voto oggi e domani per rinnovare le amministrazioni locali, il 14, 46 per cento. Il dato alla stessa ora nella precedente tornata era stato del 18,53%, con un calo di quattro punti percentuali.