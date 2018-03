Mercoledì 7 Marzo 2018, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 18:10

AGROPOLI - A fine marzo anche ad Agropoli sarà disponibile la carta d'identità elettronica. Essa in Italia è stata attivata dallo scorso 4 gennaio, è realizzata dall’Istituto Poligrafico dello Stato e spedita direttamente al domicilio indicato dal richiedente, entro 6 giorni lavorativi dal rilevamento delle impronte digitali.La C.I.E. è una carta di identità in materiale plastico, simile come formato ad un bancomat, che riporta la foto del cittadino ed i suoi dati anagrafici come nella precedente carta di identità, ma anche il codice fiscale e un chip di nuova concezione, contenente tutti i dati del titolare. Il nuovo documento consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero.Ad Agropoli sarà possibile richiederla dal 26 marzo al costo di 5,16 euro, cui vanno aggiunti i diritti segreteria (euro 0,26) e il corrispettivo allo stato di 16,79, per un totale di 22,20 euro. Il Comune ha previsto dalla prossima settimana l'avvio di una campagna informativa.