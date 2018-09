Annunciato a Bellizzi il concerto di Fabrizio Moro al Summer Festival

Martedì 4 Settembre 2018, 10:14

Circola da poche ore sul web la notizia di quella che sarà la star del Summer Festival di Bellizzi.Parliamo di Fabrizio Moro, da poco sul mercato con il cd "Parole Rumore Anni – The Best Of 2007/2018£.Una raccolta dei brani che più hanno caratterizzato e scritto il percorso artistico di Moro dal 2007, data di pubblicazione dell’album “Pensa”, ad oggi: 13 grandi successi, riarrangiati e rimasterizzati, più due inediti.C'è anche il brano vincitote del Festival di Sanremo 2018 ,“Non Mi Avete Fatto Niente”, in duetto con Ermal Meta.Il concerto terrà il 10 settembre 2018 in Piazza Mercato a Bellizzi il Bellizzi, che ospiterà il live del cantautore romano. Start alle ore 22 con ingresso gratuito, dove dopo tanti successi l’artista, si racconterà in musica sulla sua carriera lunga più di 20 anni.La kermesse che vede il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Bellizzi, è alla sua prima edizione e si vede protagonista di una delle tappe del “Parole, rumori e anni tour 2018”. Il cantautore sul palco porterà in scena tanti delle sue hit, come “Pensa”, “Il Senso Di Ogni Cosa”, “Pace”, “Non Importa”, “L’Italia è Di Tutti” e “Non é La Stessa Cosa”.L’evento è organizzato dall’Associazione Oltre la Periferia di Bellizzi, con il suo Presidente Alessandro Ascione, affiancata da varie associazioni come A.R.L.I. (Associazione Regionale Leucemie Infantili) di Napoli e Associazione Amici del Tricolore di Montecorvino Pugliano. A condurre la serata, Andrea Volpe con Ertilia Giordano