È stata aperta un’inchiesta sui lavori di manutenzione ordinati dall’Agenzia regionale del turismo nella pineta dell’Antiquarium di Palinuro. L’intervento ha rovinato il polmone verde nel centro cittadino. Sono stati abbattuti oltre venti alberi. Non si fa capace il sindaco Rosario Pirrone, di quanto accaduto in località Ficocella, dove insiste il bene regionale.

«Erano previsti - spiega - dei lavori di potatura e sfalcio ma l’intervento è diventato altro. Sono stati radicalmente tagliati diversi alberi ad alto fusto, pini ed eucalipti. Non sappiamo cosa sia avvenuto. Ci deve essere stato un corto circuito». I lavori si sono trasformati in un intervento invasivo che ha completamente stravolto l’area verde. Le indagini sono in mano ai carabinieri forestali del Parco, ai quali sarebbe stato segnalato il caso ma ad eseguire gli accertamenti sono anche i vigili urbani. Al vaglio i motivi per cui si è andati oltre la manutenzione ordinaria e anche la definizione di eventuali responsabilità.

«Abbiamo già avuto rassicurazioni dall’Agenzia regionale - ha detto il sindaco - che provvederanno presto alla piantumazione di nuovi alberi. Non abbiamo competenze sull’area ma auspichiamo che possa essere presto ripristinata». A Palinuro, però, c’è chi apprezza il taglio di pini, ora sotto inchiesta: «Possiamo godere della bellezza della costa», dicono alcuni cittadini.