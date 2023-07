Taglio selvaggio di pini ed eucalipti nell’area antistante l’Antiquarium di Palinuro. La Regione Campania corre ai ripari emettendo il provvedimento di ripristino del polmone verde distrutto da un intervento di potatura radicale.

La Regione intende porre rimedio al grave danno paesaggistico ed ambientale affidando i lavori di piantumazione. La vicenda aveva sollevato polemiche. Diverse le manifestazioni di protesta. Per giorni nella località costiera la comunità è stata in subbuglio.

APPROFONDIMENTI Palinuro, Acciaroli e tante altre le nuove destinazioni di Flixbus in Campania Palinuro, al porto balneazione off limits per i disabili Palinuro, rubano telefonino ma vengono presi e picchiati

Le piante che da decenni avevano rappresentato un polmone verde nel cuore del paese e sicuro riparo dal caldo sole durante le giornate roventi di agosto improvvisamente erano state ridotte a tronchetti. L’intervento risale allo scorso mese di maggio e sarebbe stato deciso dai dirigenti dell’Azienda regionale del turismo che gestisce l’area.

Fino a qualche anno fa, il parco naturale e l’Antiquarium erano sotto la gestione dell’Ept di Salerno. A seguito della riorganizzazione degli Ept anche la struttura museale di Palinuro e l’area che la ospita sono passate nella competenza dell’ufficio regionale. Il taglio degli alberi non è passato inosservato, tanto da richiamare un intervento dei carabinieri del corpo forestale del Parco. La situazione è finita anche al centro di un’indagine dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Mentre si attendono sviluppi su eventuali responsabilità, dalla Regione arriva il provvedimento di ripristino del verde. I lavori sono stati affidati il 14 luglio ad una cooperativa di Salerno e dovrebbero essere ultimati in breve tempo sotto la direzione dell’architetto paesaggista Luciano Mauro. Resta comunque una vicenda da chiarire perché dai primi accertamenti fatti ci sarebbe stato un vero e proprio rimpallo di responsabilità tra i vertici dell’azienda regionale e la ditta incaricata. Per l’ufficio regionale, la ditta sarebbe andata oltre il lavoro che doveva eseguire con un intervento troppo radicale e che avrebbe portato al risultato contestato. Per i titolari della ditta invece, gli operai avrebbero eseguito il lavoro così come era stato commissionato. Resta il fatto che gran parte della pineta non c’è più. Gli alberi hanno fatto da cornice nel corso degli anni non solo al Museo ma anche e soprattutto al teatro all’aperto ospitato nell’area antistante la struttura. Incredula ed indignata per l’accaduto anche l’amministrazione comunale. L’Antiquarium da sempre è sede di tutti gli eventi organizzati a Palinuro, dagli spettacoli teatrali e quelli musicali ed incontri. Il parco era uno spettacolo naturale di notevole pregio ambientale situato in località Ficocella, uno degli angoli più caratteristici di Palinuro. Ora si spera che l’intervento di ripristino possa porre rimedio al grave danno.